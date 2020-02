Tarkett : plus de 20% de gains depuis vendredi

Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Tarkett est très entouré ce mercredi. Dans de gros volumes, le titre bondit encore de près de 8% à 16 euros en matinée à Paris, portant ses gains à plus de 20% depuis vendredi dernier. Le titres reste dopé par une publication annuelle meilleure qu'anticipée et une guidance rassurante. Le spécialiste du revêtement de sols anticipe une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté en 2020 alors que la priorité du management est de relancer la croissance en Amérique du Nord et de restaurer la rentabilité du segment.

"In 2019, we grew our revenues and achieved an important milestone in circular economy. In 2020, Tarkett will continue its transformation journey to deliver its midterm objectives." Fabrice Barthélemy, Tarkett CEO.#Change2Win #TarkettResults pic.twitter.com/UtdjYog783 >— Tarkett Official (@TarkettGroup), via Twitter

Cette annonce est à l'origine de nombreux ajustements chez les analystes. Les derniers en date proviennent de la SocGen qui a revalorisé le dossier de 13 à 15 euros tout en maintenant son opinion 'conserver' et d'Exane BNP Paribas qui est passé de 'neutre' à 'surperformer' tout en relevant sa cible de 13 à 18,5 euros. Selon ce dernier, la société va bénéficier de la stabilisation des prix des matières premières, de la réduction des coûts et d'une meilleure croissance.