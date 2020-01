Tarkett : pas de signe d'amélioration (AT)

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Depuis le plus bas à 13.35 EUR le titre est en phase de reprise technique vers sa moyenne mobile à 50 jours située à 13.96 : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Pour alléger la position, on pourra attendre de tester les résistances à court terme situées à 14.49 EUR et 15.12 EUR. Les supports sont à 12.58 EUR puis à 11.94 EUR

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Négatif Cours au 21/01 13,91 Tendance de fond Négatif MM20 13,85 Support 1 12,58 MM50 13,96 Support 2 11,94 RSI 52,14 Résistance 1 14,49 MACD - 0,06 Résistance 2 15,12 Stochastique 20,25

Analyse technique fournie par © TEC