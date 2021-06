Tarkett : ouverture de l'OPAS à 20 euros l'action

Tarkett : ouverture de l'OPAS à 20 euros l'action









Crédit photo © Tarkett

(Boursier.com) — Tarkett Participation, société contrôlée par la famille Deconinck et dans laquelle Wendel a investi en qualité d'actionnaire minoritaire, a déposé le 26 avril 2021 une offre publique d'achat simplifiée sur l'ensemble des actions Tarkett au prix de 20 euros l'action.

Le Conseil de surveillance de Tarkett, réuni le 20 mai, a émis à l'unanimité un avis motivé sur l'Offre et déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Cet avis a été rendu sur la base des recommandations du comité ad hoc composé de membres indépendants du Conseil ainsi que du rapport du cabinet Finexsi, expert indépendant mandaté à l'effet de se prononcer sur les conditions financières de l'offre.

A l'issue de ses travaux, l'expert indépendant a conclu au caractère équitable de l'offre d'un point de vue financier, y compris dans la perspective d'un retrait obligatoire.

L'Offre a été déclarée conforme par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 8 juin. L'avis d'ouverture de l'offre a été publié par l'AMF le 9 juin.

L'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Tarkett peut donc être ouvert du 10 juin au 9 juillet.

A l'issue de cette période de 22 jours d'offre, l'offre publique d'achat simplifiée ne pourra pas être rouverte.

Il est précisé qu'au 9 juin, Tarkett Participation détenait 55,25% du capital et 54,58% des droits de vote de la société.

Tarkett Participation a déclaré son intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire au cas où, à l'issue de l'offre, les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote. Tarkett Participation se verrait alors transférer les actions Tarkett non apportées à l'offre moyennant une indemnisation, égale au prix d'Offre, de 20 euros par action.