Tarkett : nouvel examen jeudi

Tarkett : nouvel examen jeudi









Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Tarkett va-t-il réussir à convaincre le marché ? Après moult déceptions au cours des derniers mois, dont plusieurs avertissements sur résultats, le spécialiste des revêtements de sols présentera ses comptes 2019 jeudi après la clôture. Le consensus 'Bloomberg' anticipe un bénéfice opérationnel de 129 ME, un Ebitda de 254,1 ME, un résultat net ajusté de 46,5 ME et des revenus de 2,97 MdsE.

En raison de performances décevantes en Amérique du Nord, le management a averti début décembre qu'il ne visait plus qu'un EBITDA ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018 (contre une légère hausse auparavant), avec une marge en retrait par rapport à celle de l'exercice précédent.