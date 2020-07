Tarkett : nominations

(Boursier.com) — Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett, annonce ce jour de nouvelles nominations au Comité Exécutif du Groupe :

Eric Daliere, Président de Tarkett Amérique du Nord et Tarkett Sports

Audrey Dauvet, Directrice Juridique

Arnaud Marquis, Directeur du Développement Durable

Carine Vinardi, Directrice de la 'R&D' et des Opérations.

