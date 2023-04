Tarkett : les hausses de prix soutiennent le chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net de Tarkett s'est élevé à 698 millions d'euros, en hausse de +2% par rapport au premier trimestre 2022. La croissance organique s'établit à ?0,5% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI. L'effet total des hausses de prix de vente mises en oeuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +7,3% par rapport au premier trimestre 2022.

Tarkett estime que le volume d'activité des produits de revêtement de sol va subir un ralentissement au cours du premier semestre 2023. Les activités de la division Sports, quant à elles, bénéficient toujours d'un marché porteur et devraient continuer de croître grâce à un carnet de commande solide, à un rythme cependant moins rapide qu'en 2022 (+33% croissance organique).

Dans ce contexte, le Groupe a pris des mesures immédiates de diminution des dépenses discrétionnaires. En parallèle, des actions de réduction de la structure des coûts sont en cours de déploiement dans les régions les plus pénalisées par le ralentissement d'activité.

Les prix des principales matières premières du Groupe sont en baisse séquentielle mais restent à des niveaux absolus élevés. Les prix de l'énergie sont également moins élevés que fin 2022, mais de nouvelles hausses de prix en 2023 ne sont pas exclues, notamment en Europe en raison des tensions sur la chaîne d'approvisionnement du gaz et de capacités contraintes chez certains fournisseurs d'électricité. La hausse des salaires sera globalement plus élevée que les années précédentes. A ce stade, le Groupe maintient donc le niveau des prix de vente atteint fin 2022 et n'exclut pas des hausses complémentaires.