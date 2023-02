Tarkett : les hausses de prix de vente ont neutralisé l'inflation des coûts en 2022

(Boursier.com) — Le groupe Tarkett a publié un chiffre d'affaires net 2022 de 3.359 millions d'euros, en hausse de +20,3% par rapport à 2021. La croissance organique s'établit à 8,9%.L'EBITDA ajusté du leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives s'est élevé à 234,9 millions d'euros, soit 7% du chiffre d'affaires, par rapport à 229 millions d'euros et 8,2% du chiffre d'affaires en 2021.

Tarkett parle d'une inflation des matières premières, de l'énergie et du transport sans précédent. Elle s'est élevée à 268 millions d'euros, et a été accompagnée de tensions sur l'approvisionnement de certaines matières premières dans la première partie de l'année. Tarkett a déployé avec succès des hausses de prix de vente tout au long de l'année atteignant un effet favorable de 327 millions d'euros par rapport à 2021, ce qui a permis d'atteindre une balance d'inflation positive de 59 millions d'euros, au-delà de l'objectif initial de neutralisation de l'inflation.

Bien que les volumes soient globalement constants, le mix des gammes de produits s'est cependant dégradé et a un effet négatif sur la rentabilité.

L'EBIT s'est élevé à 44,4 millions d'euros en 2022 en baisse par rapport à 2021 (59,6 millions d'euros) Le résultat net part du groupe de l'exercice 2022 est une perte 26,8 millions d'euros après un bénéfice de 15,1 ME en 2021. Compte tenu du niveau d'incertitudes qui reste important, le groupe va poursuivre les actions pour préserver le cash-flow en 2023 et proposera de ne pas verser de dividende en 2023 au titre de l'exercice 2022.

Au regard des tendances de fin 2022, Tarkett estime que le volume d'activité des produits revêtement de sol va subir un ralentissement au cours du premier semestre 2023. Les activités de la division Sports bénéficient toujours d'un marché solide et devraient continuer de croître grâce au carnet de commandes, à un rythme cependant moins rapide que ce qui a été observé en 2022 (+33% croissance organique).

La situation géopolitique en Russie et en Ukraine entraîne des conséquences significatives sur la demande des principaux marchés de la région. En Russie, où Tarkett a réalisé environ 9% de son chiffre d'affaires en 2022 (base taux de change moyen 2022), le Groupe a observé en 2022 un niveau de volume d'activité inférieur d'environ 25% par rapport à l'année 2021.

Dans ce contexte, le Groupe a pris des mesures immédiates de diminution des dépenses discrétionnaires. En parallèle, des actions de réduction de la structure des coûts sont en cours de déploiement dans les régions les plus pénalisées par le ralentissement d'activité.

Les prix des principales matières premières se sont stabilisés et sont dans certains cas en baisse dans un contexte de ralentissement de la demande. Les prix de l'énergie sont également moins élevés que fin 2022, mais de nouvelles hausses de prix en 2023 ne sont pas exclues, notamment en Europe en raison des tensions sur la chaîne d'approvisionnement du gaz et de capacités contraintes chez certains fournisseurs d'électricité. La hausse des salaires sera globalement plus élevée que les années précédentes.

Le Groupe met également en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire le levier d'endettement. Le niveau d'activité dans les usines a été significativement réduit pour adapter le niveau de production à la demande et réduire les stocks dans les activités dont les volumes de vente ralentissent. Des mesures structurelles de simplification des gammes de produits et d'optimisation de la gestion des stocks contribuent également à la maîtrise du besoin en fonds de roulement.