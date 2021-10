Tarkett : l'inflation et la lente reprise vont peser sur les comptes

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Tarkett s'établit à 809,4 millions d'euros, en hausse de 4,2%, dont 3,2% de croissance organique.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 74,5 ME au 3e trimestre 2021, soit 9,2% du chiffre d'affaires (117,7 ME au 3e trimestre 2020, soit 15,2% du chiffres d'affaires).

La reprise des volumes de vente a contribué favorablement pour +5 ME.

L'inflation des coûts d'achat (matière et transport) s'est intensifiée et a pénalisé l'EBITDA ajusté de -71 ME par rapport au 3e trimestre 2020. Les pénuries dans la chaîne d'approvisionnement ont contribué à la hausse des prix et ont perturbé la productivité de certains sites. Pour faire face à cette inflation, Tarkett a mis en oeuvre des augmentations supplémentaires des prix de vente qui ont généré un impact positif de +30 ME (incluant les hausses de prix dans la CEI, soit +3,9% de ventes totales du Groupe), compensant plus de 40% de l'inflation liée aux coûts d'achat. Le plein effet de ces hausses de prix de vente est attendu pour début 2022.

Les actions de réduction de la structure des coûts se sont poursuivies et s'élèvent à 3 ME sur le trimestre. Ces efforts ont été partiellement impactés par des perturbations sur certains des sites de production, liées à des ruptures d'approvisionnement de matières premières. A fin septembre, les réductions structurelles de coût s'élèvent à 50 ME, significativement en avance sur le plan annoncé en début d'année.

Les variations de change (en excluant les pays de la CEI) ont eu un effet positif de +3 ME. L'effet des devises dans les pays de la CEI pèse pour -3 ME.

Perspectives 2021

Les activités de revêtement de sol commercial et résidentiel ont globalement progressé au 3e trimestre malgré les contraintes d'approvisionnement qui devraient se poursuivre au 4e trimestre. Dans le Sport, le pipeline de nouveaux projets et le carnet de commande sont toujours d'un bon niveau. Toutefois, dans certains segments commerciaux, la demande reste inférieure aux niveaux de 2019, en particulier dans les Bureaux et l'Hôtellerie.

Par conséquent, au 4e trimestre, le Groupe s'attend à des volumes globalement stables par rapport à 2020.

Dans ce contexte de reprise progressive, Tarkett poursuit sa feuille de route stratégique pour favoriser une croissance durable. Le Groupe reste également concentré sur l'amélioration de sa base de coûts et poursuit les initiatives pour réduire les coûts de production et les frais généraux. Tarkett vise plus de 50 ME d'économies structurelles en 2021.

Les coûts d'achat et de transport ont continué à augmenter au 3e trimestre 2021 et Tarkett s'attend désormais à ce que l'impact de l'inflation en 2021 soit d'environ 170 ME (130 ME anticipés fin juin). Les actions mises en place sur les prix de vente devraient permettre de compenser la moitié des surcoûts liés aux achats sur l'ensemble de l'année 2021. Cette inflation devrait se poursuivre en 2022, pour un montant estimé aujourd'hui à environ 150 ME. Les augmentations des prix de vente vont se poursuivre dans toutes les catégories de produits et toutes les géographies, et le Groupe se donne pour objectif de compenser intégralement les hausses des prix d'achats de 2022.

Compte tenu de ce contexte inflationniste et de reprise lente dans certains segments commerciaux, Tarkett attend en 2021 un Ebitda ajusté et une marge d'Ebitda en retrait par rapport à 2020 (Ebitda Ajusté 2020 : 278 ME et marge d'Ebitda 10,6% des ventes).

Vers une sortie de la cote ?

Le 25 octobre 2021, Tarkett Participation a annoncé détenir directement et indirectement 90,41% du capital de Tarkett (contre 86,27% à l'issue de de la clôture de l'offre publique d'achat simplifié le 9 juillet 2021). Les actionnaires minoritaires de Tarkett détiennent désormais moins de 10% du capital et des droits de vote. Tarkett Participation pourrait étudier un éventuel retrait de la cote conformément à la règlementation applicable, mais cette éventualité n'est pas d'actualité. Tarkett Participation est une société contrôlée par la famille Deconinck, aux côtés de Wendel.