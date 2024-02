Tarkett : forte génération de trésorerie en 2023 mais pas de dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net du groupe Tarkett s'est élevé à 3,363 milliards d'euros en 2023, en légère hausse de +0,1% par rapport à 2022. La croissance organique s'établit à +4,5% et reste inchangée en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI (en CEI, les ajustements de prix sont historiquement exclus du calcul de la croissance organique car mis en place pour compenser les fluctuations des devises).

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 287,8 millions d'euros (8,6% du chiffre d'affaires), par rapport à 234,9 ME en 2022 (7% du chiffre d'affaires).

L'effet combiné de la baisse des volumes et du mix produit dans l'Ebitda est de -48 ME. L'effet mix défavorable entre les divisons reflète les marges sur coûts variables plus faibles dans le segment Sport notamment sur les prestations d'installation et de génie civil pour les projets clés en main. La marge d'Ebitda ajusté est en progression sur l'exercice (8,6% des ventes contre 7% en 2022).

L'EBIT s'est élevé à 125,1 ME en 2023 en forte augmentation par rapport à 2022 (44,4 ME). Les ajustements à l'EBIT se sont élevés à 29 ME en 2023 par rapport à 41,4 ME en 2022. Ils sont principalement constitués de coûts de restructuration liés à la mise en place de plans d'économies et à l'arrêt d'activités peu performantes.

Le résultat financier s'élève à -69,2 ME en 2023 (-51,3 ME en 2022). Après une charge d'impôt de 35,4 ME en 2023 (en hausse 18,1 ME), le Résultat net part du groupe de l'exercice 2023 est un profit 20,4 ME. Le bénéfice par action dilué de 0,31 euro, en progrès par rapport à 2022.

Cotation...

Bilan et cash-flow 2023

Le besoin en fonds de roulement s'établit à 118 ME à fin décembre 2023 (233 ME à fin décembre 2022) soit une amélioration de 115 ME sur l'exercice. Le groupe a mis en oeuvre des actions importantes pour réduire le volume des stocks qui représentent 80 jours à fin décembre 2023 contre 86 jours à fin décembre 2022. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 92,9 ME en 2023 (96,7 ME en 2022).

Le Groupe a généré un free cash-flow positif sur l'exercice de 147,1 ME en très forte progression par rapport à 2022 (-148,3 ME) grâce à l'amélioration de l'Ebitda et la réduction significative du besoin en fonds de roulement.

L'endettement financier net s'établit à 552 ME à fin décembre 2023 (655 ME fin décembre 2022), soit une diminution de -103 ME. Le levier d'endettement s'établit à 1,9x l'Ebitda ajusté à fin décembre 2023 soit en forte diminution de -0.9x.

Le Groupe dispose d'un bon niveau de liquidité de 656 ME à la fin de l'exercice 2023, comprenant le RCF non tiré à fin décembre 2023 pour 350 ME, d'autres lignes de crédit confirmées et non confirmées pour 82 ME et une trésorerie de 224 ME.

Le contexte macroéconomique et le marché restant incertain, et dans la perspective de préserver le cash-flow en 2024 et consolider le redressement enclenché en 2023, le Directoire proposera de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2023.

Perspectives 2024

Dans un contexte géopolitique et macroéconomique complexe et incertain, Tarkett ne s'attend pas à une amélioration des conditions de marché à court terme.

Dans ce contexte de marché complexe, Tarkett maintient sa feuille de route de redressement opérationnel et financier enclenchée en 2023. Après la très forte génération de trésorerie en 2023, le Groupe continue à viser une génération de trésorerie positive et une réduction de l'endettement grâce au contrôle rigoureux du besoin en fonds de roulement et des coûts, ainsi qu'à la maîtrise des investissements alloués en priorité aux projets innovants, de croissance et de productivité.