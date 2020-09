Tarkett flambe après le relèvement des objectifs

Tarkett flambe après le relèvement des objectifs









Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Tarkett s'envole de plus de 20% à 11 euros en début de séance, porté par le relèvement de ses objectifs annuels. Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives anticipe désormais des résultats 2020 supérieurs aux attentes du marché compte tenu des niveaux actuels d'activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre. Si le management reste prudent sur la fin de l'année compte tenu du manque de visibilité et s'attend à une baisse du chiffre d'affaires au second semestre 2020 globalement en ligne avec celle du premier semestre, il prévoit désormais une marge d'EBITDA ajusté en 2020 globalement en ligne avec celle de 2019 (marge 2019 : 9,4% des ventes) et un levier financier inférieur à 3 fois à fin décembre.

Oddo BHF, qui avait eu le nez fin hier en passant à l''achat' sur la valeur, ajuste son objectif de 14 à 15 euros. L'argumentaire du broker reste inchangé, à savoir, une valorisation modeste par rapport aux références historiques, une décote de plus de 30% par rapport au leader Mohawk, un titre à son plus bas niveau depuis l'IPO et une performance fortement négative depuis le début de l'année. Même si cela reste un pari (contexte macro), l'analyste estime que se positionner aujourd'hui sur le titre consiste à faire le pari d'une reprise à moyen terme et sur la réussite du plan de réduction des coûts pour une société solide (saine financièrement, FCF 2020 attendu à l'équilibre).