Tarkett : exception du jour

(Boursier.com) — Tarkett recule de 1,6% à 10,25 euros, ignorant le rebond du CAC40 de 2% ce lundi. Le groupe a annoncé une baisse de ses ventes à taux de change et périmètre constants de 10,5% par rapport au T3 2019 (baisse organique de -20,3% au T2 2020) et un chiffre d'affaires net en recul de 14,4% au troisième trimestre 2020, à 777 millions d'euros, pour un Ebitda ajusté de 118 millions d'euros en hausse de 2,4% et une marge renforcée à 15,2% du chiffre d'affaires contre 12,7% au T3 2019

Le groupe a souligné la réduction des coûts significative de 34 millions d'euros, incluant 16 millions d'euros d'économies structurelles. Les coûts d'achat sont en baisse de 16 millions d'euros au T3 2020, reflétant les baisses du cours du pétrole au T2 2020.

Tarkett mène son désendettement grâce à une génération significative de free cash-flow. L'endettement financier net, y compris les loyers comptabilisés sous IFRS 16, est de 585 millions d'euros, soit 2,2x l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois à fin septembre. La liquidité est élevée à fin septembre (1,1 milliard d'euros).

Les objectifs pour 2020 sont une marge d'Ebitda ajusté globalement en ligne avec celle de 2019 (2019 : 9,4%) et un ratio de levier financier (endettement financier net sur Ebitda ajusté) inférieur à 3,0x à fin décembre.

Le groupe a rappelé au passage que ses objectifs de moyen terme restent valables. Dans les principales régions, la croissance organique devrait être supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022. Par ailleurs, Tarkett a pour objectif d'atteindre une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% en 2022. Enfin, le groupe vise un levier financier compris entre 1,6x à 2,6x l'Ebitda ajusté à la fin de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022.

Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à la marge de 14,80 à 15 euros.