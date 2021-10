Tarkett et Ragn-Sells coopèrent

(Boursier.com) — Tarkett et Ragn-Sells, société suédoise spécialisée dans les services environnementaux, annoncent une collaboration visant à développer des charges minérales à empreinte carbone négative pour les revêtements de sol en vinyle d'ici 2025. Du calcium est extrait de monticules de cendres situés en Estonie et le carbonate de calcium résultant de ce processus est produit grâce à une technologie de captage-stockage du carbone. Au cours des 50 dernières années, l'Estonie a incinéré des roches de schiste bitumineux pour produire de l'énergie. Plus de 600 millions de tonnes de cendres ont été rejetées dans la nature, générant un impact considérable sur l'environnement. Ragn-Sells a mis au point une solution brevetée qui transforme cette cendre en charge minérale réutilisable dans la production de revêtements de sol grâce à une technologie de captage-stockage du carbone.

Plusieurs centaines de milliers de tonnes de charges minérales, dont la plupart sont du carbonate de calcium, sont utilisées chaque année par Tarkett dans la production de ses solutions de revêtements de sol en vinyle. Le carbonate de calcium actuellement utilisé par Tarkett est déjà neutre en carbone. Le carbonate de calcium produit par Ragn-Sells atteindra une empreinte carbone négative. Ce partenariat avec Ragn-Sells contribuera à la réalisation de l'objectif 2030 de Tarkett, qui s'est fixé d'atteindre 30% de contenu recyclé dans ses matières premières, ce qui permettra à terme de réduire son empreinte carbone.