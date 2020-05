Tarkett estime le retour à la normale "bien engagé", après la cyberattaque

Tarkett estime le retour à la normale "bien engagé", après la cyberattaque









(Boursier.com) — Suite à la cyberattaque du 29 avril dernier qui a affecté une partie de ses opérations, Tarkett a rétabli le fonctionnement de son infrastructure informatique et des applications essentielles. Grâce à la réactivité des équipes de Tarkett accompagnées par des experts externes, "le retour à la normale des opérations est désormais bien engagé et les activités du groupe reprennent progressivement". Aucun élément n'indique, à ce stade, que des données personnelles des employés, clients ou partenaires aient été dérobées, ajoute Tarkett, qui a porté plainte et est en contact avec les autorités compétentes pour identifier l'origine de cette attaque. Le groupe rappelle qu'il a notifié son assureur en cybersécurité.

Tarkett salue au passage "l'engagement sans faille de ses collaborateurs pour faire face à cette cyberattaque, et plus particulièrement de ses équipes informatiques, et remercie ses clients et partenaires pour leurs nombreux témoignages de soutien et de confiance".