Tarkett : encore 7% au compteur

(Boursier.com) — Tarkett poursuit sa remontée. Le titre du spécialiste des revêtements de sol et de surfaces s'adjuge près de 7% à 14,1 euros sur la place parisienne, portant sa série haussière à six séances consécutives. Sur la période, la valeur affiche désormais un gain de près de 25%. L'action n'avait plus connu une telle séquence depuis le mois de novembre 2018.

Lundi, HSBC ('achat') affirmait que les résultats du troisième trimestre avaient montré que la direction avait réussi à réduire les coûts tandis que les objectifs pour 2022 semblaient désormais "moins ambitieux".

Alors que les perspectives de volumes restent peu attrayantes, les marges bénéficient de l'accent mis sur la réduction des coûts, de la hausse ou de la stagnation des prix de vente en monnaie locale et de la baisse du coût des matières premières, soulignait l'analyste.