Tarkett : du nouveau au Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Tarkett annonce la cooptation de Marine Charles (41 ans) et de Tina Mayn (52 ans) en qualité de nouvelles membres du Conseil de Surveillance.

Ces deux nouvelles membres du Conseil remplacent Agnès Touraine et Véronique Laury qui ont démissionné pour des raisons personnelles. A cette occasion, Tina Mayn a également été nommée membre du Comité RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) au sein du Conseil de Surveillance.

"Le Conseil du Surveillance se réjouit d'accueillir deux nouvelles membres qui nous apporteront une vaste expérience internationale, une expertise avérée de la RSE et une excellente compréhension des enjeux de notre écosystème. Alors que Tarkett poursuit son plan de création de valeur durable à long terme, je suis convaincu que Mesdames Mayn et Charles contribueront activement à l'ambition de Tarkett : être la société de revêtements de sol et de surfaces sportives la plus innovante, la plus durable, et offrant la meilleure expérience pour nos clients et collaborateurs", souligne Eric La Bonnardière, Président du Conseil de Surveillance.