Tarkett : broker en soutien

(Boursier.com) — Tarkett recule de 1%, de retour à 10,40 euros ce jeudi, malgré HSBC qui est repassé à l'achat sur le dossier et a porté son objectif de cours de 11 à 14 euros. Le chiffre d'affaires de 1.237 ME au S1 est ressorti en retrait de 12,4%, reflétant une baisse de 20,5% au T2 due au développement de la pandémie et aux mesures de confinement. La société a cependant fait état d'une amélioration progressive des tendances au cours du T2... La réduction des coûts est de 51 ME, dont 29 ME générés par des mesures spécifiques Covid-19.

L'EBITDA ajusté s'est établi à 106 ME au S1 2020, soit une marge préservée à 8,6% par rapport à 9,0% l'année dernière.Le Résultat net de -64,9 ME a surtout été pénalisé par une dépréciation d'actifs de -54 ME, principalement liée au segment de l'hôtellerie...