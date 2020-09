Tarkett : bondit, broker en renfort

Tarkett : bondit, broker en renfort









Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — Tarkett surperforme le marché en fin de matinée à la faveur d'un bond de 4,1% à 9 euros. Le flux acheteur sur le spécialiste des revêtements de sol est à relier à une note d'Oddo BHF qui a rehaussé de 'neutre' à 'acheter' sa recommandation sur la valeur tout en portant sa cible de 11 à 14 euros. La valorisation du groupe est particulièrement modeste comparativement aux références historiques, note le broker. La décote ressort à plus de 30% par rapport au leader Mohawk. De plus, le titre se situe à ses niveaux les plus bas depuis l'IPO (Novembre 2013) et affiche une performance de -40% depuis le début de l'année. Même si cela reste un pari (contexte macro), l'analyste estime que se positionner aujourd'hui sur le titre consiste à faire le pari d'une reprise à moyen terme et sur la réussite du plan de réduction des coûts pour une société solide (saine financièrement, FCF 2020 attendu à l'équilibre).