Tarkett anticipe une marge d'EBITDA ajusté 2021 en repli

(Boursier.com) — Tarkett annonce ses résultats du second trimestre et du premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de +2% au S1 2021 par rapport au S1 2020, porté par la bonne performance du T2 2021 (chiffre d'affaires en hausse organique de +16,2% au T2 2021), reflétant une croissance organique de +6,3% et un impact devises négatif. L'EBITDA ajusté est de 112,7 millions d'euros au S1 2021, soit une marge à 8,9% (versus 8,6% au S1 2020) impactée par l'inflation du coût des matières premières et du transport au T2. L'EBIT ajusté est de 37,9 millions d'euros contre 25,1 millions d'euros au S1 2020. Le résultat net est à l'équilibre sur le S1 2021 (0,3 ME) contre une perte de -64,9 millions d'euros au S1 2020, incluant une charge comptable de dépréciation d'actifs de -54 millions.

La dette nette est "sous contrôle" à 523,6 millions d'euros, soit un levier d'endettement de 1,8x (après application IFRS 16) à fin juin 2021 versus 2,8x à fin juin 2020.

Le groupe évoque une "reprise contenue du fait d'une amélioration lente dans les segments des Bureaux et de l'Hôtellerie", ainsi qu'une accélération récente de l'inflation des coûts d'achat et des pénuries de matières premières, se traduisant par un impact négatif de l'inflation désormais anticipé à environ 130 millions d'euros pour 2021 (contre 100 millions d'euros estimés en avril).

En conséquence, Tarkett anticipe une marge d'EBITDA ajusté 2021 inférieure à la marge 2020 de 10,6%. Le groupe confirme, comme annoncé en avril, qu'il n'atteindra pas son objectif de moyen terme (au moins 12%) en 2022 et s'attend désormais à un décalage de son atteinte d'au moins un an.