Tarkett : à quel prix ?

(Boursier.com) — Tarkett redonne 2,1% ce mardi à 8,70 euros, alors que le broker Barclays a ajusté son objectif de cours sur le dossier en baisse de 18 à 11 euros, tout en restant à 'surpondérer'. Suite à la cyberattaque du 29 avril dernier qui a affecté une partie de ses opérations, le groupe a rétabli le fonctionnement de son infrastructure informatique et des applications essentielles...

Dans les comptes, le spécialiste des revêtements de sols a maintenu sa marge d'EBITDA ajusté à 6,9% au premier trimestre malgré des revenus en repli de 2,2% à 610,7 ME. Au vu du renforcement des mesures de confinement et de leur déploiement dans la plupart des pays et des régions, Tarkett s'attend à un repli "significatif" des ventes au second trimestre avec un plongeon d'environ 40% sur le mois d'avril.

Le management, qui n'est plus en mesure de confirmer son objectif de levier d'endettement net sur EBitda ajusté compris entre 1,6 fois et 2,6 fois à la fin de l'année, comme annoncé le 8 avril, a indiqué fin avril disposer d'une trésorerie de 217 millions d'euros et des lignes de crédit non tirées disponibles de plus de 500 ME.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le groupe a renforcé son plan d'actions et estime que les réductions de coûts seront bien supérieures à l'objectif annuel de 30 millions d'euros par an. La baisse du prix des matières premières et les actions sur les coûts permettront de compenser en partie la baisse de l'activité et le coût des arrêts de production.

La direction a par ailleurs initié des discussions avec ses banques pour mettre en place de nouvelles lignes de crédit, dont le prêt d'état garanti par le gouvernement français. Ces discussions visent également la révision pour 2020 des conditions de la clause restrictive financière "covenant" (levier de 3,5x à fin juin et de 3,0x à fin décembre).