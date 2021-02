Tarkett : à nouveau secoué

Crédit photo © Société Tarkett

(Boursier.com) — La pression vendeuse reste forte sur Tarkett qui perd encore plus de 6% à 12,4 euros à la mi-journée à Paris. Le spécialiste des revêtements de sol a fini sur une chute de près de 14% vendredi après avoir annoncé des comptes 2020 déficitaires et fait part d'une visibilité très réduite pour l'exercice en cours avec le potentiel décalage d'un objectif de moyen terme... " Compte tenu des incertitudes significatives sur le niveau de la demande, le management s'attend à un premier trimestre difficile avant une amélioration de l'activité à partir du second trimestre. Les objectifs à moyen terme 'Change to Win' sont toujours valables mais, dans l'environnement actuel, l'objectif de rentabilité pourrait être légèrement décalé dans le temps", a précisé le management alors qu'aucun dividende ne sera versé.

Chez les analystes, Kepler Cheuvreux a dégradé le titre à 'conserver' avec un objectif ajusté de 15 à 14,5 euros. Barclays a abaissé sa cible de 19 à 18 euros mais reste à 'surpondérer' tandis qu'Exane maintient son avis 'surperformer' avec un objectif ajusté de 15,5 à 15 euros.