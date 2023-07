Tarkett a engagé des actions de réductions de coûts

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net de Tarkett au 1er semestre 2023 s'est élevé à 1,608 milliard d'euros, en hausse de 2,8% par rapport au 1er semestre 2022. La croissance organique s'établit à 3,9%. L'effet des hausses de prix de vente mises en oeuvre en 2022 dans l'ensemble des segments est en moyenne de +5,5% en 2023 par rapport au 1er semestre 2022.

Sur la période, les volumes sont en baisse de -2,1%. La forte activité du Sport compense en grande partie le retrait du volume dans le revêtement de sol, particulièrement marqué en EMEA dans un contexte de faiblesse du segment résidentiel. L'effet change contribue défavorablement, notamment du fait de la dépréciation du rouble, de la couronne Norvégienne et de la livre sterling dans la zone EMEA et du dollar.

L'Ebitda ajusté du 1er semestre s'est élevé à 126,1 millions d'euros, soit 7,8% du chiffre d'affaires, par rapport à 126,2 ME au 1er semestre 2022, soit 8,1% du chiffre d'affaires. La marge d'Ebitda ajusté du 1er semestre affiche un léger retrait (7,8% des ventes contre 8,1% au 1er semestre 2022).

L'EBIT s'est élevé à 48,5 ME au 1er semestre 2023 en hausse par rapport à 2022 (44,2 ME). Les ajustements à l'EBIT se sont élevés à 10,7 ME au 1er semestre 2023 par rapport à 11,1 ME au 1er semestre 2022.

Le Résultat net du 1er semestre 2023 est de 2,8 ME, soit un bénéfice par action dilué de 0,04 euro.

Finances

A fin juin 2023, le besoin en fonds de roulement est en baisse de 10 ME par rapport à fin décembre 2022 et ce malgré une saisonnalité forte en particulier dans le Sport. Le Groupe a mis en oeuvre des actions d'envergure pour réduire les stocks qui représentent maintenant 70 jours d'activité contre 110 jours à fin juin 2022.

L'endettement financier net s'établit à 649 ME à fin juin 2023, à comparer à 655 ME à fin décembre 2022 et 778 millions à fin juin 2022. Par rapport à décembre 2022, la dette est en légère diminution et le levier d'endettement reste identique à 2.8x l'Ebitda ajusté des 12 derniers mois.

Le Groupe dispose d'un niveau significatif de liquidité de 552 ME à fin juin 2023, comprenant le RCF non tiré pour 251 ME, d'autres lignes de crédit confirmées et non confirmées pour 78 ME et une trésorerie de 223 ME.

Perspectives

Le contexte macroéconomique va continuer de peser sur le niveau de la demande des produits de revêtement de sols au 2e semestre et particulièrement en Europe.

A ce stade, le Groupe maintient le niveau des prix de vente atteint fin 2022.

Afin de compenser le faible niveau d'activité en Europe, le Groupe Tarkett a lancé des actions de réductions de coûts et a adapté ses plans de production dans les usines à ces niveaux d'activité en retrait.

Tarkett continuera de porter une attention particulière sur le second semestre au contrôle du besoin en fonds de roulement et du niveau des stocks dans ce contexte d'activité atone afin de maximiser sa génération de cash et réduire son endettement à fin décembre.