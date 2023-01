Targetspot : Winamp lance sa nouvelle plateforme

(Boursier.com) — Targetspot annonce le lancement en version beta du nouveau Winamp, plateforme musicale offrant aux utilisateurs "une proximité inédite avec les artistes et un nouveau modèle de rémunération". La sortie de la version définitive au niveau mondial est programmée pour le 28 février prochain. "Toutes les promesses du nouveau Winamp seront détaillées lors d'une présentation qui aura lieu le 28 février", indique le groupe à propos de la marque "iconique" aux 80 millions d'utilisateurs. Pionnier parmi les player utilisés pour écouter du contenu, Winamp lancé il y a plus d'un quart de siècle, en 1997, avait marqué les débuts de l'audio digital avec sa technologie, son ergonomie et son esprit innovant. Cet actif historique a été "repensé avec le renfort d'investissements significatifs" ces deux dernières années. La nouvelle plateforme est aujourd'hui prête à être lancée pour son déploiement commercial à l'échelle mondiale.

Le nouveau Winamp a été construit pour répondre à des attentes que l'offre actuelle peine à combler. Du côté des artistes, la révolution du streaming a prouvé que l'unique diffusion sur des plateformes à abonnement ne permet pas de trouver un revenu suffisant pour plus de 99% des artistes, explique Targetspot. Les grand bénéficiaires sont essentiellement des stars internationales qui ne représentent qu'un petite partie des artistes diffusés sur ces plateformes. Du côté des utilisateurs, la demande a beaucoup évolué avec des exigences croissantes de proximité avec les artistes, d'accès à des contenus personnalisés, d'interaction avec des communautés affinitaires.

La période actuelle offre ainsi "l'opportunité unique de servir tout à la fois une communauté de fans prête à jouer un rôle plus actif et une population d'artistes en quête de visibilité et de rémunération équitable", ajoute le groupe. Pour l'utilisateur, le nouveau Winamp a été construit sur un modèle 100% gratuit qui agrège en un seul endroit ses musiques, ses podcasts, ses radios, ses livres audio, etc. La fanzone permet aux usagers de souscrire à des offres de contenus exclusifs proposés par leurs artistes favoris, auxquels ils apportent ainsi un soutien financier direct. Pour l'artiste, la plateforme offre un outil qui permet de gérer simplement l'ensemble de ses sources de revenus. En plus de la possibilité de créer ses abonnements personnels, Winamp permettra aux artistes de distribuer leurs titres sur les plateformes de streaming et récupérer le revenu de la diffusion, la création de NFT musicaux, la gestion de leur droits d'auteurs et compositeurs au travers de Bridger, la gestion du revenu des titres lié aux activités de licensing.

Le déploiement de la plateforme s'appuiera en premier lieu sur la communauté des 80 millions d'utilisateurs Winamp dans le monde. Sa montée en puissance passera également par des partenariats avec des labels et sites internet spécialisés, ainsi que par des actions événementielles ciblées et affinitaires. Enfin, l'engagement fort de la plateforme en faveur de l'accès du plus grand nombre à la musique s'incarnera dans la fondation Winamp. L'ambition est "d'entraîner une adhésion forte et rapide à cet écosystème sans concurrence par rapport aux plateformes existantes", avec l'objectif de fédérer 1 million d'artistes.