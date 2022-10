Targetspot : vers un nouveau cycle de développement

(Boursier.com) — Au 30 juin, terme du 1er semestre 2022, le Groupe Targetspot a dégagé un chiffre d'affaires de 14,49 millions d'euros (12,33 ME un an plus tôt), affichant ainsi une croissance de +17,6%. A taux de change constants (TCC), cette croissance s'établit à +11,7%. L'impact de l'effet de change, lié à l'appréciation du dollar face à l'euro, s'établit pour sa part à +5,9% au 1er semestre.

Targetspot a progressé dans toutes les zones géographiques adressées, l'Europe en tête (+36,1%), tandis que la dynamique est restée soutenue en Amérique du Nord (+11,1%).

Au niveau du Groupe, la marge brute progresse de +24,5% au 1er semestre pour s'établir à 7,2 ME, portée par la dynamique du coeur de métier Targetspot. Malgré cette évolution positive de la marge brute, l'Ebitda ressort négatif à hauteur de -2 ME (-0,4 ME un an plus tôt), imputable aux efforts engagés pour développer le pôle Winamp.

Après amortissements et dépréciations, le résultat opérationnel ressort à -4,14 ME (-2,47 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net de l'exercice 2022 et une perte de -5,55 ME (-3,29 ME au 1er semestre 2021).

La situation financière reste encadrée, avec 11 ME de capitaux propres et une trésorerie brute de 3,1 ME. La dette financière ressort à 23 ME (17,6 fin 2021).

Perspectives

L'exécution du Plan stratégique Audio 2025 doit permettre à l'AdTech de s'imposer comme le leader de l'audio digital en Europe et comme challenger en Amérique du Nord, avec de solides positions dans le reste du monde. Cette ambition stratégique s'accompagnera d'un renforcement du profil de croissance et de rentabilité du Groupe.

Sur un périmètre n'intégrant plus la filiale Winamp, Targetspot vise une hausse annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 20% sur la période 2023-2025. A cet horizon, son chiffre d'affaires devrait ainsi franchir le cap des 50 ME. Pour rappel, l'activité du pôle Targetspot s'établissait à 26 ME en 2021.

En terme de rentabilité, l'ambition du Groupe est de porter sa marge d'Ebitda à plus de 15% en 2025, soit le double de son niveau de 2021 (7,6% au sein du pôle Targetspot).

Targetspot s'estime en ordre de marche pour aborder un nouveau cycle de développement lui permettant de profiter pleinement des opportunités de son marché.