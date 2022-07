Targetspot : près de 20% de croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe Targetspot s'est établi à 14,7 millions d'euros (12,3 ME un an plus tôt). Il est en hausse de +19,1% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent.

A taux de change constants (TCC), le chiffre d'affaires a progressé de 12,6%. L'impact de l'effet de change s'établit ainsi à +6,5% au 1er semestre (+0,8 ME). Il est lié à l'appréciation du dollar face à l'euro.

Au-delà de la solide croissance enregistrée, des avancées importantes ont été réalisées dans le déploiement des offres technologiques du Groupe à l'échelle internationale. Targetspot a notamment signé 12 nouveaux partenariats au premier semestre, à comparer aux 11 signés sur l'ensemble de l'année 2021. Citons une série d'accords avec des éditeurs de premier plan (ShowHeroes, SBS...) ayant notamment ouvert au Groupe les portes du marché latino-américain.

Autre évolution favorable qui portera la croissance des prochains mois : le doublement de l'espace publicitaire monétisable mis à disposition des annonceurs (l'inventaire), au travers à la fois de ces nouveaux partenariats et du portefeuille existant.

Perspectives

"Nos succès commerciaux confortent notre stratégie de recentrage sur notre coeur de métier, qui passera, comme annoncé le 24 mai dernier, par une cession prochaine de Winamp. Nos ambitions pour le pôle Targetspot seront précisées dans le cadre d'un nouveau plan stratégique qui sera présenté le 18 octobre, ouvrant ainsi la voie à un nouveau cycle de croissance rentable", commente Alexandre Saboundjian, président et fondateur de Targetspot.