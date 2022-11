Targetspot annonce la cession de son activité audio digital

(Boursier.com) — Targetspot SA annonce la cession de son activité audio digital (pôle Targetspot), logée au sein de sa filiale Radionomy Group B.V., à Azerion, un groupe international coté sur Euronext Amsterdam (ticker AZRN.AS) qui opère via une plateforme de médias et de divertissement numérique en pleine croissance.

Cette opération permettra aux trois actionnaires de Radionomy Group B.V. (Targetspot détenant 98,5% du capital de Radionomy Group B.V. et deux actionnaires minoritaires le solde de 1,5%) de recevoir (i) un paiement en numéraire global de 7,5 ME versé en trois tranches de 2,5 ME chacune, au closing, au 30 avril 2023 et au 31 janvier 2024, et (ii) un paiement en actions Azerion de 19,1 ME (soit 2.782.644 actions Azerion).

En outre, Targetspot SA (et les deux autres actionnaires minoritaires) seront éligibles à recevoir en avril 2024 un "earn-out" d'un montant maximum de 3 ME, payable en actions Azerion.

Le pôle Targetspot, objet de la cession, opère dans la monétisation de l'audio digital sur l'ensemble des canaux disponibles (webradios, streaming musical, podcasts, livres audio, plateformes vidéo, jeux sur mobile...). Il a représenté 92% de l'activité totale du Groupe Targetspot SA au premier semestre 2022, soit un chiffre d'affaires de 13,4 ME pour un EBITDA de 0,5 ME.

Le rachat de ce pôle permettra à Azerion d'intégrer l'offre technologique sur mesure de Targetspot et d'enrichir son offre publicitaire. En adaptant les données de ciblage aux exigences des campagnes et au contenu audio, Azerion sera en mesure de créer des expériences d'écoute plus fortes et de produire ainsi de meilleurs résultats pour les campagnes.

La réalisation effective de la cession interviendra au plus tard à fin décembre 2022, après son approbation par l'assemblée générale des actionnaires de Targetspot SA, qui sera convoquée pour le 9 décembre 2022.

Une synthèse des conditions et modalités de la convention de cession, signée le 21 novembre 2022 avec Azerion, est disponible sur le site Internet de Targetspot SA à l'adresse investors.targetspot.com.

A l'issue de la cession, le Groupe, fort d'une situation financière consolidée, poursuivra son activité sur un périmètre recentré sur Winamp, filiale qui rassemble aujourd'hui trois marques :

? Bridger, plateforme de gestion des droits d'auteur lancée en avril 2022

? Jamendo, qui commercialise les oeuvres de plus de 45 000 musiciens

? Winamp, l'iconique lecteur audio.

Les perspectives de développement et les ambitions pour ces activités feront l'objet d'une prochaine communication, postérieure à la tenue de l'AGE. Cette communication sera aussi l'occasion de proposer un nouveau nom pour le Groupe, qui devra être approuvé par une AGE des actionnaires de Targetspot SA, convoquée après la réalisation effective de l'opération.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Assemblée générale extraordinaire 9 décembre 2022.