Targetspot : accélère dans l'univers des podcasts

(Boursier.com) — Targetspot (ex-AudioValley) renforce son positionnement dans la monétisation des podcasts en dotant sa marketplace américaine de nouveaux moyens et en nouant une série de partenariats au Royaume-Uni et en France. Segment particulièrement dynamique de l'audio digital, le podcast s'impose aujourd'hui comme un axe de développement majeur pour le Groupe.

Perfectionnement en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la marketplace de podcasts Targetspot a été perfectionnée pour répondre pleinement aux attentes d'annonceurs, séduits par ce média immersif et engageant, et en quête d'achat d'espace chez plusieurs éditeurs de podcasts. Elle leur offre aujourd'hui un environnement transparent pour réaliser des campagnes massives, ciblées et à des prix compétitifs.

La marketplace de podcasts Targetspot atteint maintenant plus de 1 milliard d'impressions mensuelles en Amérique du Nord chez des éditeurs renommés comme Spreaker, Empire, Salem, Bonneville ou CBC, disposant d'un catalogue de plus de 56000 podcasts différents.

Deux nouveaux partenariats au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, des partenariats signés avec deux nouveaux éditeurs, Sport Social Podcast Network et Wizard Radio Media, vont enrichir l'inventaire publicitaire de thématiques prisées des annonceurs et agences. Targetspot leur offre désormais l'opportunité de toucher une audience de fans de sport dans des disciplines très diverses, grâce à son alliance avec le spécialiste des podcasts dédiés, Sport Social Podcast Network. Avec Wizard Radio Media, qui diffuse la webradio pour adolescents la plus populaire outre-Manche, Targetspot se renforce sur la cible de la "génération Z" via des podcasts très qualitatifs.

Renforcement dans le podcast natif en France

Déjà incontournable dans la monétisation de podcasts de replay radio à travers le partenariat exclusif avec Radio France, Targetspot renforce son catalogue de podcasts natifs digitaux en France et en Belgique. Le groupe commercialise en effet 3 programmes inédits produits par Paradiso Média et Brut. (média 100% digital et pensé pour les réseaux sociaux), dont les performances estivales ont été excellentes sur les plateformes d'écoute.

Targetspot s'associe également avec la plateforme française Audiomeans, premier acteur indépendant d'hébergement et de distribution de podcasts en volume d'écoutes.

Alexandre Saboundjian, Président et fondateur du Groupe, commente : "Les revenus tirés du podcast ont atteint 28% du chiffre d'affaires du pôle Targetspot au 1er semestre 2022, contre 19% sur l'ensemble de l'année 2021. Les multiples partenariats noués ces dernières semaines vont encore accélérer notre montée en puissance sur un canal à fort potentiel. Le podcast agrège une audience à la fois très engagée et hautement qualifiée, offrant ainsi aux agences et annonceurs des capacités de ciblage inédites. Avec sa solution clé en main Targetspot Podcast Marketplace, notre Groupe est devenu un acteur incontournable de la monétisation des podcasts".