Target soutenu par le e-commerce

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, a battu le consensus sur le trimestre clos, aidé par la fermeté de ses ventes en ligne ainsi que par la reprise du trafic. Pour le quatrième trimestre fiscal, clos fin janvier, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,38 milliard de dollars soit 2,73$ par titre, contre 834 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,67$, contre 1,69$ par action un an avant et 2,54$ de consensus FactSet. Les revenus totaux se sont améliorés de 21% à 28,3 milliards de dollars, contre 27,4 milliards de consensus. La croissance à comparable a atteint 20,5% contre 17,1% de consensus. Le trafic a progressé de 6,5% et le panier moyen de 13,1%. Les ventes digitales à comparables ont flambé encore de 118% et représentent deux tiers de la croissance à comparable. Le groupe ne fournit pas de guidance compte tenu de la pandémie.