Target s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, bondit de 8% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe rassure par ses comptes et table sur une reprise des ventes en 2024. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, le bénéfice ajusté par action a été de 2,98$, contre 1,89$ un an avant et 2,42$ de consensus. Les ventes à comparable ont pourtant reculé de 4,4% sur la période, contre -4,6% de consensus. Les ventes en ligne ont régressé de 0,7% sur le trimestre, soit une stabilisation après une chute de 6% sur le trimestre antérieur. Le bénéfice net sur ce trimestre clos début février a grimpé à 1,38 milliard de dollars soit 2,98$ par titre, contre 876 millions de dollars un an avant, avec la maîtrise des dépenses et des stocks. Les revenus consolidés ont augmenté de 1,7% à 31,9 milliards de dollars.

Pour le trimestre entamé, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 1,70 à 2,10$, contre 2,08$ de consensus. Les ventes à comparable sont attendues en retrait de 3 à 5%, contre -3,6% de consensus. Sur l'exercice, Target prévoit une évolution des ventes à comparable allant de 0 à +2%. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 8,60 et 9,60$, contre 9,15$ de consensus.