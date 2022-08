Target retombe, après des résultats inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, fléchit lourdement avant bourse à Wall Street après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de marché. Les pressions sur les marges se confirment donc pour l'enseigne, avec les promotions accrues. Sur le plan de l'activité, la croissance à comparable est de 2,6%. Le taux de marge opérationnelle est de 1,2% seulement, contre 2% de 'guidance' et 9,8% un an avant, avec les actions visant à réduire les stocks excédentaires, ainsi que les progressions des coûts de fret et transport. Le bénéfice GAAP par action a chuté de 89% en glissement annuel pour ressortir à 39 cents. Le bpa ajusté est également de 39 cents, alors que les revenus totaux ont augmenté de 3,5% à 26 milliards de dollars. Les ventes digitales à comparable n'ont augmenté que de 9%.

Malgré les promotions, les stocks ont progressé de 1,6% en fin de trimestre, par rapport au trimestre antérieur, à 15,3 milliards de dollars. Le détaillant de Minneapolis a confirmé tout de même son intention de renouer avec une marge opérationnelle annuelle d'environ 6%. Il reste quoi qu'il en soit prudent concernant la demande en produits discrétionnaires. Le management espère refaire son retard au deuxième semestre, attendu en forte amélioration en termes de profits.