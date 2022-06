Target relève son dividende, malgré son récent 'warning' !

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain rival de Walmart, qui alertait en début de semaine sur ses bénéfices, vient pourtant de surprendre en décidant de relever son dividende de 20% ! Le conseil d'administration du groupe a donc déclaré un dividende trimestriel de 1,08$ par titre ordinaire, contre 90 cents auparavant. Le dividende renforcé est payable le 10 septembre aux actionnaires sur les registres à la clôture du 17 août. Ce dividende du troisième trimestre sera le 220e consécutif payé par le détaillant depuis octobre 1967 et son introduction en bourse. C'est aussi la 51e année consécutive de hausse du dividende pour le groupe...

Le titre a perdu près du tiers de sa valeur cette année. Le groupe a indiqué avant-hier que l'excès de stock l'obligeait à réduire sa guidance, envisageant désormais pour le deuxième trimestre une marge opérationnelle voisine de 2%. Target a donc abaissé mardi ses prévisions de marge trimestrielle publiées quelques semaines plus tôt et déclaré qu'il devrait offrir des remises plus importantes et stocker davantage d'articles essentiels, car l'inflation fait baisser les dépenses de consommation. La révision surprise de guidance était un nouveau coup dur pour la société, qui signalait déjà en mai une forte baisse des bénéfices trimestriels. Avec la flambée de l'inflation et la hausse des prix de l'essence, les consommateurs modifient en effet leurs habitudes d'achat, prenant de nombreux détaillants au dépourvu et les forçant à offrir davantage de rabais.

Target a déclaré qu'il se concentrerait sur l'élimination des stocks excédentaires au deuxième trimestre, annulerait des commandes et accélérerait les parties de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient être affectées par la "volatilité externe". La société donne également la priorité à des catégories telles que les aliments, les boissons et les articles ménagers essentiels, par rapport aux articles discrétionnaires tels que les articles pour la maison. La stratégie de Target visant à maintenir une grande partie de ses produits à un prix abordable s'avère actuellement coûteuse pour le détaillant, qui devrait désormais augmenter ses prix pour compenser les coûts de transport et de carburant inhabituellement élevés. "Bien que ces décisions entraîneront des coûts supplémentaires au deuxième trimestre, elles se traduiront par une amélioration de la rentabilité au second semestre et au-delà", a nuancé Brian Cornell, le directeur général de Target.

Le détaillant s'attend désormais à une marge d'exploitation d'environ 2% au deuxième trimestre, contre une estimation précédente de 5,3%. Il prévoit des marges autour de 6% pour le second semestre.