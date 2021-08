Target ralentit, mais dépasse nettement les attentes

(Boursier.com) — Target trébuche avant bourse à Wall Street. Le détaillant discount américain a publié pour son second trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes, et annoncé un programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars. La croissance à magasins comparables a été de 8,9% sur la période close. Le bénéfice net trimestriel a été de 1,82 milliard de dollars et 3,65$ par titre, contre 1,69 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,64$, contre 3,51$ de consensus FactSet. Les revenus se sont établis à 25,16 milliards de dollars, en augmentation de 9,5% en glissement annuel, contre 24,99 milliards de consensus. La croissance à comparable est conforme aux attentes, mais elle ralentit fortement en comparaison du rythme de 23% affiché au premier trimestre. Les ventes digitales à comparable ont progressé de 10%.

Pour le second semestre, Target anticipe une croissance de 6 à 9% à comparable, en haut de fourchette de la guidance antérieure, mais les investisseurs semblent relever seulement le ralentissement de croissance. En 2020, sur le même trimestre, la croissance à comparable était de près de 11% et les ventes en ligne avaient presque triplé.