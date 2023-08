Target flambe à Wall Street... après un avertissement

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, s'envole de 7% avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière. Le groupe vient pourtant de réduire ses estimations annuelles sur fond d'inflation pesante et de réaction adverse des consommateurs à ses marchandises Pride LGBTQ+. Il semble pourtant que ces mauvaises nouvelles soient "dans les cours", après une chute de près de 30% de la valeur en six mois.

Le détaillant de Minneapolis a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 835 millions de dollars et 1,80$ par titre, contre 183 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes ont décliné de 5% sur la période à 24,8 milliards de dollars. Le consensus était de 1,43$ de bpa pour 25,2 milliards de revenus selon FactSet. Le taux de marge du bénéfice d'exploitation de 4,8% de la société au deuxième trimestre était supérieur de plus de 3 points de pourcentage à celui de l'année dernière, grâce à un taux de marge brute plus élevé. Les bpa GAAP et ajusté du trimestre, de 1,80$, étaient plus de 4 fois plus élevés qu'il y a un an et au-dessus du haut de la fourchette des prévisions de la société, reflétant une reprise significative des bénéfices après les actions de l'année dernière sur les stocks. Les ventes comparables du deuxième trimestre ont diminué de 5,4%. Les stocks à la fin du deuxième trimestre étaient inférieurs de 17% à ceux de l'année dernière, reflétant une réduction de 25% des catégories discrétionnaires, partiellement compensée par des investissements dans les stocks pour soutenir les catégories fréquentes et des investissements stratégiques pour soutenir les opportunités de parts de marché à long terme.

Compte tenu des tendances récentes des ventes, la société a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Target s'attend désormais à des ventes comparables dans une large fourchette autour d'une baisse moyenne à un chiffre pour le reste de l'année, et s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action se situe, pour l'année entière, entre 7 et 8$.