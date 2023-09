Target : ferme des magasins face à la délinquance

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, a annoncé les fermetures de neuf magasins dans quatre États, dont un à Harlem (New York), trois à Portland, trois autres à San Francisco et deux à Seattle, en raison des vols et du crime organisé "menaçant la sécurité de notre équipe et de nos invités et contribuant à une performance d'activité non soutenable". Le groupe avait déjà déployé des efforts pour lutter contre les vols, mais ces mesures s'étaient révélées inefficaces, selon Yahoo! Finance. Les membres de l'équipe concernés par les fermetures auront la possibilité d'être transférés dans un autre magasin du groupe.