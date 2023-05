Target extrêmement prudent à Wall Street

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, a battu le consensus de profits sur le trimestre clos, mais les prévisions du groupe restent prudentes pour le trimestre entamé dans un contexte économique incertain. Pour le deuxième trimestre fiscal juste entamé, le détaillant prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 1,3 à 1,7$, contre environ 1,9$ de consensus. Les ventes à comparable sur la période sont attendues en repli de 1-4%, alors que les analystes tablaient plutôt sur une stabilité. Le groupe évoque la pression de l'inflation sur les consommateurs américains, mais aussi... les vols et le crime organisé, qui pourraient affecter la rentabilité à hauteur de plus de 500 millions de dollars cette année.

Pour le premier trimestre fiscal, Target a tout de même renforcé sa marge brute à 26,3%, alors que sa croissance à comparable, de 0,7%, a dépassé les attentes. Les ventes en ligne ont connu en revanche une baisse inattendue. Le bpa trimestriel ajusté a été de 2,05$, en retrait de 6%. Les ventes ont totalisé 25,3 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin avril, en hausse de 0,6%. Le consensus était de 1,76$ de bpa ajusté et 25,3 milliards de dollars de revenus.

Pour l'ensemble de l'année, la société maintient ses prévisions antérieures, qui incluent des ventes comparables attendues dans une large gamme allant d'une baisse à un chiffre 'faible' à une augmentation à un chiffre 'faible', une croissance du bénéfice d'exploitation de plus d'un milliard de dollars, et des bénéfices par action GAAP et ajusté de 7,75 à 8,75$.