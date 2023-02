Target dépasse nettement les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le groupe affiche toutefois des perspectives prudentes. Sur le trimestre clos fin janvier 2023, le groupe a affiché ainsi un bénéfice net de 876 millions de dollars et 1,89$ par titre, contre 1,54 milliard de dollars et 3,21$ par titre un an auparavant. Hors éléments, le bpa ajusté s'est établi à 1,89$ également, alors que le consensus FactSet était de 1,4$ ! Les revenus trimestriels se sont appréciés de 1,3% à 31,4 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 30,7 milliards. Les ventes à comparable se sont améliorées de 0,7% en glissement annuel, alors que les analystes anticipaient plutôt une baisse. Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre est attendu entre 1,5 et 1,9$, contre 2,15$ de consensus. Le bpa annuel est anticipé entre 7,75 et 8,75$, contre 9,2$ de consensus.