Target : 282% de croissance sur Internet en avril !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Target, le détaillant discount de Minneapolis, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des profits et revenus dépassant les attentes. Le bénéfice net sur ce trimestre clos début mai 2020 s'est élevé ainsi à 284 millions de dollars soit 56 cents par action, contre 795 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 59 cents, contre un consensus FactSet de 44 cents. Les revenus totaux se sont appréciés de 11,3% en glissement annuel à 19,6 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 19 milliards de dollars. La croissance à magasins comparables a atteint 10,8%, contre un consensus de 7,6% seulement. Le panier moyen a augmenté de 12,5%.

Les ventes de e-commerce ont tout simplement explosé avec le confinement. Elles se sont envolées de 141% à comparable, la croissance ayant accéléré de 33% en février à... 282% en avril ! Le groupe ne fournit pas de guidance financière annuelle compte tenu des incertitudes actuelles liées au coronavirus.