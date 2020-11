Target : 155% de croissance sur Internet !

(Boursier.com) — Target , le détaillant discount américain, a publié pour son troisième trimestre des résultats remarquables. Les revenus ont totalisé 22,6 milliards de dollars contre 20,7 milliards de consensus. La marge brute s'est élevée à 30,6%, contre 29,3% de consensus de place. Le profit opérationnel est ressorti également largement supérieur aux attentes de marché, à 1,93 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action a représenté 2,79$ contre 1,6$ de consensus. Les ventes à comparable se sont appréciées de 21% en glissement annuel, avec une progression de près de 10% dans les magasins physiques et une hypercroissance confirmée de 155% dans le e-commerce. La progression de l'activité ralentit très légèrement par rapport au rythme impressionnant du second trimestre (+11% pour les ventes en magasins et 195% de croissance sur Internet).