Tapestry : warning !

(Boursier.com) — Tapestry , la maison-mère de Coach et Kate Spade, a publié ce jeudi pour son premier trimestre fiscal des bénéfices supérieurs aux attentes, mais le groupe se montre par ailleurs prudent et réduit sa guidance dans un contexte de dollar fort et de ralentissement économique. Le bénéfice net pour le trimestre clos début octobre s'est établi à 195 millions de dollars et 79 cents par titre, contre 227 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 82 cents, contre un consensus FactSet de 76 cents. Les revenus se sont améliorés de 1,7% à 1,51 milliards de dollars, contre 1,5 milliard de consensus. Pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 6,5 et 6,6 milliards, en léger repli en comparaison de l'an dernier du fait des pressions des effets de change. A changes constants, les revenus sont attendus en hausse de 2 à 4%. Le bpa dilué est estimé entre 3,6 et 3,7$, avec un impact négatif des effets de change de 50 cents.