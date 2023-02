Tapestry s'envole à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Tapestry , le groupe américain de luxe aux marques Coach et Kate Spade, bondit de 6% en début de séance à Wall Street, après avoir rehaussé ses estimations financières. Le groupe profite donc d'une demande résiliente. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 1,36$, contre 1,26$ de consensus et 1,33$ un an avant. Les revenus trimestriels totalisent quant à eux 2,03 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, contre 2,14 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le groupe new-yorkais anticipe désormais un bpa 2023 allant de 3,7 à 3,75$, contre 3,6 à 3,7$ auparavant.