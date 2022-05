Tapestry : prudence de rigueur

(Boursier.com) — Tapestry , groupe de luxe précédemment connu sous le nom de Coach, grimpe légèrement avant bourse à Wall Street. Les profits et ventes dévoilés pour le trimestre clos ont dépassé les attentes, mais la marge brute s'est érodée et les perspectives sont mitigées. La maison-mère de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman a annoncé un bénéfice et des ventes du troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes, mais une marge brute qui s'est contractée. Le bénéfice net a atteint 122,7 millions de dollars, ou 46 cents par action, contre 91,7 millions de dollars, ou 32 cents par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action de 51 cents dépasse le consensus FactSet. Les revenus se sont appréciés de 13% à 1,44 Md$. Le groupe réduit ses prévisions de profits du fait de l'impact du confinement chinois. Le bpa est anticipé à 3,45$, contre 3,6 à 3,65$ auparavant.