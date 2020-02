Tapestry : prudence avec le coronavirus

Tapestry : prudence avec le coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tapestry, la maison-mère de Coach, Stuart Weitzman et Kate Spade, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais prévient par ailleurs d'un impact de l'épidémie de coronavirus sur sa guidance. Pour le second trimestre fiscal, le bénéfice net du groupe a représenté 299 millions de dollars soit 1,08$ par titre, contre 255 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,10$, contre 99 cents de consensus. Les revenus sont ressortis à 1,82 milliard de dollars, contre 1,80 milliard un an avant et 1,81 milliard de consensus. Selon le management, la propagation du coronavirus "impacte désormais significativement l'activité en Chine", avec la fermeture de la majeure partie des magasins sur le territoire. Le groupe table désormais sur des ventes de 5,9 milliards de dollars et un bpa allant de 2,15 à 2,25$.