Tapestry : premier trimestre record

(Boursier.com) — Tapestry , le groupe américain de luxe connu pour ses marques Coach, Kate Spade ou Stuart Weitzman, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus historiques de plus de 1,5 milliard de dollars, pour une marge brute en augmentation de 250 points de base et un bénéfice dilué par action en croissance de 6% à 84 cents. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 18% à 93 cents, au-dessus des attentes. Le groupe maintient ses estimations de bénéfice par action et de cash flow opérationnel pour l'exercice 2024, pour des revenus attendus désormais à environ 6,7 milliards de dollars. Le bpa dilué est anticipé entre 4,10 et 4,15$, en augmentation de 6 à 7%.