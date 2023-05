Tapestry dope ses prévisions, avec la Chine et les hausses de prix

(Boursier.com) — Tapestry , le groupe américain de luxe, connu pour ses marques Coach ou Kate Spade, a relevé ses estimations de bénéfices ce jeudi avec l'augmentation des prix et la demande pour ses sacs. Le groupe prévoit désormais un bénéfice par action pour l'exercice 2023 compris entre 3,85 et 3,90$, par rapport à ses perspectives antérieures de 3,70 à 3,75$. Tapestry envisage désormais des revenus annuels approchant des 6,7 milliards de dollars, contre environ 6,6 milliards de dollars auparavant. Pour le troisième trimestre fiscal clos début avril, les revenus se sont améliorés de 5% à 1,51 milliard de dollars, contre un consensus de 1,44 milliard. Le bénéfice par action a été de 78 cents contre 59 cents de consensus de marché. Le groupe a notamment profité de la reprise chinoise, avec un bond de 20% des revenus en Grande Chine. La marge brute s'est appréciée à 72,8% contre 69,9% un an plus tôt.