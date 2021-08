Tapestry dépasse facilement les attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tapestry , la maison-mère de Coach, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2021 un bénéfice net proche de 200 millions de dollars, 69 cents par titre, contre une perte de 294 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 74 cents, contre 70 cents de consensus FactSet. Les ventes ont totalisé 1,61 milliard de dollars, contre 715 millions de dollars un an plus tôt et 1,55 milliard de consensus FactSet. Les ventes digitales se sont appréciées de 35%. Les ventes en Chine ont grimpé de 60%.