Take-Two s'enflamme à Wall Street, avant la 'nouvelle phase' de croissance

(Boursier.com) — Take -Two Interactive, l'éditeur américain de jeux vidéo, bondit de 10% en pré-séance à Wall Street. Pour son quatrième trimestre fiscal clos fin mars 2023, le groupe a affiché des revenus GAAP en vive hausse de 56% à 1,45 milliard de dollars, mais une perte nette GAAP de 610 millions de dollars et 3,62$ par titre, à comparer à un bénéfice de 111 millions de dollars un an avant. Le niveau de net bookings a progressé de 65% à 1,39 milliard de dollars, au-dessus du haut de fourchette de la guidance du groupe, avec 'Grand Theft Auto V' et 'Grand Theft Auto Online', ainsi que 'Red Dead Redemption 2' et le portefeuille mobile de Zynga. Le bénéfice ajusté par action a été de 85 cents, meilleur qu'attendu. Les revenus battent le consensus de 4%.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, indique par ailleurs que le groupe anticipe pour son exercice 2024 un 'net bookings' allant de 5,45 à 5,55 milliards de dollars. La prochaine phase de croissance est en fait attendue sur l'exercice 2025, alors que l'éditeur prévoit de livrer "plusieurs titres révolutionnaires" qui "établiront de nouvelles normes de qualité et de succès et nous permettront de générer plus de 8 milliards de dollars de net bookings et plus d'un milliard de dollars de flux ajusté de trésorerie d'exploitation". Le groupe entend ensuite maintenir cette dynamique avec une croissance supplémentaire de la performance opérationnelle au cours de l'exercice 2026.