Take-Two s'effondre après les résultats

(Boursier.com) — Take -Two Interactive décrochait hier soir de 16% après bourse à Wall Street, suite à l'annonce de résultats inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre et de prévisions sans relief. Le niveau de bookings du deuxième trimestre fiscal, clos en septembre, a été de 1,5 milliard de dollars contre 1,55 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,25$, contre 1,37$ de consensus et 1,58$ un an plus tôt. Le groupe table sur un 'net bookings' (montant net des produits et services vendus globalement) allant jusqu'à 5,5 milliards de dollars. Auparavant, Take-Two prévoyait jusqu'à 5,9 milliards de dollars. Le CEO Strauss Zelnick a déclaré que les perspectives de la société étaient affectées par les changements de production, la force du dollar et "une vision plus prudente du contexte macroéconomique actuel, en particulier dans le mobile".