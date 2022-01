Take-Two rachète Zynga pour 12,7 milliards de dollars

(Boursier.com) — Take -Two Interactive a annoncé son intention d'acquérir Zynga, le créateur de FarmVille, pour 9,86$ l'action, une prime de 64% par rapport au cours de clôture de Zynga vendredi. Le montant du deal s'élève ainsi à 12,7 milliards de dollars. Le titre Zynga bondit de plus de 50% dans les échanges pré-marché à Wall Street. "Cette combinaison stratégique rassemble nos meilleures franchises pour consoles et PC, avec une plateforme d'édition mobile diversifiée et leader sur le marché qui a une riche histoire d'innovation et de créativité", a déclaré Strauss Zelnick, DG de Take-Two, dans un communiqué de presse.

Take-Two va acquérir toutes les actions en circulation de Zynga pour une valeur totale de 9,861$ par action - 3,50$ en cash et 6,361$ en actions ordinaires de Take-Two, ce qui implique une valeur d'entreprise de 12,7 milliards de dollars. La transaction représente une prime de 64% sur le cours de clôture de l'action Zynga le 7 janvier 2022. Elle établit Take-Two comme l'un des plus grands éditeurs de jeux mobiles, le segment à la croissance la plus rapide de l'industrie du divertissement interactif. Elle unifie par ailleurs des entreprises très complémentaires, notamment le portefeuille de jeux pour consoles et PC de Take-Two, le meilleur de sa catégorie, et les franchises mobiles de pointe de Zynga. Elle crée l'une des plus grandes sociétés de divertissement interactif cotées en bourse au monde, avec 6,1 milliards de dollars de net bookings pro forma sur douze mois pour la période close le 30 septembre 2021. La transaction devrait générer environ 100 millions de dollars de synergies annuelles de coûts au cours des deux premières années suivant la clôture, et plus de 500 millions de dollars d'opportunités annuelles de net bookings.