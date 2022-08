Take-Two : prévisions annuelles décevantes

(Boursier.com) — Take -Two Interactive, l'éditeur américain de jeux vidéo connu notamment pour 'Grand Theft Auto', perd du terrain avant bourse à Wall Street, après des prévisions annuelles inférieures aux attentes de marché. Après intégration des résultats de Zynga, le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2023 est anticipé entre 4,6 et 4,85$, alors que le consensus était voisin de 5,4$. En mai, Take-Two avait bouclé le rachat de Zynga pour 11 milliards de dollars sur le marché des jeux pour smartphones. Le niveau annuel de net bookings est attendu entre 5,8 et 5,9 milliards de dollars, ce qui dépasse tout de même le consensus. Sur le trimestre clos, les jeux WWE 2K22 et NBA 2K22 ont bien performé. Les revenus ajustés ont progressé de 41% à 1 milliard de dollars, contre 984 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action sur ce premier trimestre de l'exercice décalé a été de 61 cents, contre 84 cents de consensus et 1,07$ un an avant.