Take-Two Interactive trébuche après les comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Take -Two Interactive a battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos, mais l'éditeur américain de jeux vidéo a par ailleurs dévoilé une guidance quelque peu décevante pour le second trimestre fiscal. Les revenus du T2 sont anticipés entre 815 et 865 millions de dollars sur une base ajustée, contre un consensus de 868 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,20 et 1,30$, contre 1,24$ de consensus. Pour le premier trimestre, le groupe a réalisé des revenus ajustés de 711 M$ à comparer à un consensus de 684 M$. Le bpa ajusté a été de 1,01$ contre 90 cents de consensus de marché... Pour l'exercice, Take-Two a confirmé sa guidance de revenus allant de 3,2 à 3,3 milliards de dollars, ce qui traduirait un déclin, pour un bpa ajusté allant de 3,75 à 4$.