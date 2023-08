Take-Two Interactive Software : le marché joue l'avenir

(Boursier.com) — Take -Two Interactive Software progresse en pré-séance, les investisseurs se montrant rassurés par la confirmation de la guidance annuelle de la société malgré des résultats décevants au premier trimestre. La firme derrière des jeux vidéo comme Grand Theft Auto a fait état d'un bpa ajusté de 27 cents au premier trimestre, contre 35 cents attendus, pour des réservations nettes en hausse de 20% à 1,2 Md$. La perte nette a atteint 206 M$ (1,22$ par titre) contre 104 M$ et 76 cents par action un an plus tôt. L'Ebitda ajusté est ressorti à 105 M$ contre un consensus de 142 M$. La direction vise toujours un bpa ajusté annuel compris entre 3 et 3,25$ avec des réservations nettes allant de 5,45 à 5,55 Mds$. L'Ebitda ajusté est anticipé entre 822 et 875 M$.

"Nous continuons de croire que nous positionnons notre entreprise pour un point d'inflexion significatif au cours de l'exercice 2025", a déclaré le directeur général Strauss Zelnick, prédisant "de nouveaux niveaux records de performance opérationnelle".